Шутка природы: ахнете, увидев дочь красавицы-француженки из «Отверженных»

Анни Жирардо по праву считается легендой французского кинематографа. Зрители буквально теряли дар речи не только от актерского таланта знаменитости, но и от ее красоты.

В 1962 году актриса, после того как врачи диагностировали у нее бесплодие, родила своему супругу Ренато Сальваторе дочь Джулию. Повзрослев, та решила пойти по стопам своей звездной матери и связала жизнь с кинематографом.

Однако повторить грандиозный успех родительницы ей так и не удалось. На счету Джулии всего 10 киноработ. И если в юности она еще могла похвастаться привлекательной внешностью, то с годами полностью утратила свое очарование.

Сегодня Джулии 60 лет, однако она выглядит гораздо старше своего возраста. Знаменитость заметно поправилась, а ее лицо, покрытое морщинами, кажется отекшим. Между тем интернет-пользователи отмечают, что природа будто неудачно пошутила над звездной наследницей, которая со временем все меньше похожа на свою красавицу-мать.