Штирлиц учился у него: о лучшем киноразведчике СССР незаслуженно забыли

После выхода на экраны телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» редкие мальчишки во дворе не играли в разведчиков и шпионов. Штирлиц казался образцом стойкости, уверенности и мужественности. Но на самом деле его опасная профессия стала популярна еще за 5 лет до выхода картины. Тогда советские зрители считали лучшим киноразведчиком Иоганна Вайса из ленты «Щит и меч».

Важную роль режиссер Владимир Басов доверил Станиславу Любшину, которого тут же «завернули» в Госкино. Цензорам актер показался слишком неказистым и невзрачным, ничуть не похожим на бравого офицера. Но прототип Вайса, разведчик-диверсант Александр Святогоров, тоже настаивал на кандидатуре Любшина. Он убедил чиновников дать шанс актеру, заявив, что эта неприметность — черта настоящих разведчиков, которые могут раствориться в любой толпе. Успех премьеры фильма показал, что выбор Станислава был верным решением.

По мнению кинокритиков, лента смогла разрушить стереотипы о разведчиках и научить их демонстрировать без пафоса и бравады. Этими уроками позже воспользовались и при создании образа Штирлица. Правда, герой Вячеслава Тихонова был настолько ярким, что быстро стал культовым, и о его предшественнике Любшине незаслуженно забыли.