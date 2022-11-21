Штамп в паспорте ставить некуда: не поверите, кто выходил замуж чаще Гурченко

Личная жизнь Людмилы Гурченко всегда была поводом для обсуждений в СССР. Звезда выходила замуж пять раз, причем разница в возрасте с мужьями становилась от брака к браку все больше. Но оказалось, что советской актрисе было далеко до ее зарубежной коллеги. Красавица Элизабет Тейлор была замужем сразу 8 раз.

В 18 лет актриса выскочила замуж за богатого наследника Конрада Хилтона-младшего. Но вместе они не прожили даже года. Вторым супругом Тейлор в 1952 году стал актер Майк Уилдинг, от которого она родила двух сыновей. После развода Элизабет пробыла свободной всего три дня, прежде чем отправиться под венец с продюсером Майком Тоддом. Через год актриса осталась безутешной вдовой с маленькой дочкой на руках. Утешилась она в союзе с певцом Эдди Фишером, с которым прожила 5 лет.

После развода с музыкантом Тейлор вышла замуж за актера Ричарда Бертона. Их отношения напоминали вулкан страстей: они бурно ругались и мирились. Через 10 лет в браке пара развелась, но на следующий год вновь поженилась. Наконец, в 1976 году они разошлись окончательно.

Седьмым мужем Тейлор оказался сенатор Джон Уорнер. После 5 лет жизни с политиком она променяла его на простого строителя Ларри Фортенски, с которым познакомилась в обществе анонимных алкоголиков. Но и этот брак продержался всего пять лет.