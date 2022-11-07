Шпилька в адрес Карпович? Вот почему Прилучный сразу женился на Зепюр

Весной этого года Павел Прилучный шокировал поклонников неожиданными переменами в личной жизни. 35-летний артист женился на своей коллеге Зепюр Брутян практически сразу после начала отношений. Долгое время фанаты не могли понять, что послужило причиной такой спешки, однако, как оказалось, Прилучный осознанно пошел на этот шаг.

По его словам, он искренне верит в любовь с первого взгляда. И, как считает актер, если человек испытывает к своей второй половинке именно такие чувства, то не нужно тянуть, а необходимо сразу делать предложение руки и сердца, как он и поступил в отношениях с возлюбленной. При этом знаменитость не скрывает, что никогда не ссорится с молодой женой, так как считает ее родственной душой.

«Не вижу смысла тянуть, общаться с девушкой 10–20 лет, а потом говорить: „Ладно, давай поженимся“», — рассказывает артист в интервью порталу Woman .

При этом, как отметили внимательные поклонники, в прошлых отношениях Прилучный вел себя совершенно иначе. Актер так и не сделал предложение Мирославе Карпович, несмотря на их продолжительный роман, и никогда не представлял ее поклонникам как свою избранницу, хотя репортеры неоднократно видели их вместе.