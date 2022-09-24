Шоу не помогло: как сейчас выглядит звезда «Пацанок» пышнотелая Зарина Голубцова

Зарина Голубцова пришла в шоу «Пацанки» с тяжелым багажом прошлого. Звезда реалити была судима шесть раз и четырежды сидела в тюрьме. У девушки было печальное детство – Зарина винила себя в смерти матери, которая скончалась в 32 года от алкогольной зависимости.

На программе Голубцова часто устраивала скандалы и драки и конфликтовала с преподавателями. Но благодаря любви зрителей девушка смогла дойти до финала и получила приз в размере 100 тысяч рублей за третье место.

После шоу жизнь Зарины Голубцовой изменилась, но нельзя сказать, что звезда полностью отпустила мрачное прошлое. Девушка утверждает, что отказалась от вредных привычек, хотя в прошлом году ее задержали с запрещенными веществами. Голубцова все еще предпочитает пацанский стиль в одежде, но криминал она оставила и теперь организует вечеринки.