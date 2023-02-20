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Шон Коннери возненавидел собственную роль: в голове не укладывается какую

20 февраля 2023 16:45
Шон Коннери возненавидел собственную роль: в голове не укладывается какую

Персонаж вызывал лишь презрение.
 

Часто именитые актеры соглашаются сниматься в сомнительном кино, причем осознают это уже после выхода картины. Так, легендарный Шон Коннери невзлюбил одну из своих знаковых ролей, хотя поначалу относился к своему герою более сдержанно.

Речь идет о культовом Джеймсе Бонде. Именно Коннери стал первым исполнителем этой роли. Дебютный фильм бессмертной франшизы «Доктор Ноу» вышел в далеком 1962 году. После этого Шон перевоплощался в непобедимого сыщика еще шесть раз.

Когда Коннери впервые прочел сценарий первого фильма, он не пришел в восторг от своего персонажа, но и неприязни этот образ не вызвал. Кроме того, в тот период выбирать Шону приходилось из малого, поэтому он и согласился сыграть Бонда.

Однако с каждым разом эта роль давалась ему все сложнее. Коннери как-то заявил, что герой превратился в жалкую пародию на самого себя, утратив целостность характера. Тем не менее артист перевоплощался в «агента 007» до 1983 года. На тот момент Коннери исполнилось уже 53 года. Видимо, ради баснословного гонорара за роль Бонда актер был готов закрыть глаза на все недостатки персонажа.

Шон Коннери возненавидел собственную роль: в голове не укладывается какую
Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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