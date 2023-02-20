Шон Коннери возненавидел собственную роль: в голове не укладывается какую

Часто именитые актеры соглашаются сниматься в сомнительном кино, причем осознают это уже после выхода картины. Так, легендарный Шон Коннери невзлюбил одну из своих знаковых ролей, хотя поначалу относился к своему герою более сдержанно.

Речь идет о культовом Джеймсе Бонде. Именно Коннери стал первым исполнителем этой роли. Дебютный фильм бессмертной франшизы «Доктор Ноу» вышел в далеком 1962 году. После этого Шон перевоплощался в непобедимого сыщика еще шесть раз.

Когда Коннери впервые прочел сценарий первого фильма, он не пришел в восторг от своего персонажа, но и неприязни этот образ не вызвал. Кроме того, в тот период выбирать Шону приходилось из малого, поэтому он и согласился сыграть Бонда.

Однако с каждым разом эта роль давалась ему все сложнее. Коннери как-то заявил, что герой превратился в жалкую пародию на самого себя, утратив целостность характера. Тем не менее артист перевоплощался в «агента 007» до 1983 года. На тот момент Коннери исполнилось уже 53 года. Видимо, ради баснословного гонорара за роль Бонда актер был готов закрыть глаза на все недостатки персонажа.