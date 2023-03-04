Шокирующий факт: на съемках фильма «Брат» расстреляли человека

Владимир Ермилов исполнил в культовой ленте «Брат» эпизодическую роль Павла Евграфовича, супруга Светы. По сюжету картины Данила Багров стреляет в избранника своей новой подруги из обреза, и этот эпизод, как оказалось, едва не стоит артисту жизни.

Дело в том, что на съемках картины использовались только холостые патроны. Но художники хотели добавить как можно больше дыма, чтобы сделать сцену эффектнее. Поэтому они не пожалели пороха, что стало их роковой ошибкой, ведь после выстрела Ермилов остался с двумя пулевыми ранениями.

По словам Бодрова, когда дым рассеялся, он увидел своего коллегу в луже собственной крови. Прокладки, отделяющие порох от пули, пробили ему ноги из-за большого количества пороха.

Ермилов чудом остался жив после съемок этой сцены. Бодров же с тех пор на съемочной площадке всегда стрелял мимо, чтобы случайно вновь не навредить никому в подобных сценах.