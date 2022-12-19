Шокирует даже преданных фанатов: в кого на самом деле был влюблен Гарри Поттер (фото)

Мир «Гарри Поттера» навсегда останется в сердцах миллионов поклонников. Любовь к истории о мальчике, который выжил, до сих пор вызывает неповторимое чувство ностальгии.

Во время съемок каждой части за кадром происходило немало интересного, и спустя годы все то, что было скрыто от поклонников, постепенно становится общественным достоянием.

Так, в документальном фильме «Возвращение в Хогвартс», вышедшем в 2022 году, Дэниэл Рэдклифф сделал шокирующее признание. Актер рассказал, что испытывал симпатию к одной из коллег, а именно к Хелене Бонем Картер. К слову, она старше на 23 года. Картер исполнила роль экспрессивной ведьмы Беллатрисы Лейстрейндж.

Тогда 17-летний актер писал ей романтические письма, где признавался актрисе в пылких чувствах и сожалел о том, что не родился на десять лет раньше.

Сегодня они оба потешаются над этим. Кстати, они до сих пор дружат, а после съемок в фильме «Возвращение в Хогвартс» Рэдклифф и Картер даже договорились как-нибудь встретиться в Лондоне. Об этом пишет издание Insider.