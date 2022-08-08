Шок для фанатов: Керем Бюрсин уезжает в Испанию, но есть подвох

Керем Бюрсин шокировал фанатов слухами о переезде в Испанию. Как уверены пользователи сети, артист может навсегда покинуть родную страну.

Звезда «Постучись в мою дверь» не раз признавался в любви средиземноморской стране. Бюрсин в таком восторге от климата и культуры Испании, что начал учить испанский язык и даже принял участие в небольшом местном проекте. При этом в СМИ все чаще появляется информация о полноценном переезде актера в Испанию.

Подобная информация повергла в шок поклонников артиста. Пользователи сети не раз признавались, что с нетерпением ждут новых проектов Бюрсина, которые будут сняты именно в Турции. Подписчики посчитали отъезд знаменитости предательством и отметили, что разочарованы в нем.

Как оказалось, информация турецких СМИ лишь отчасти является правдой. Бюрсин действительно все чаще наведывается в Испанию, но не собирается оставаться там жить и переезжать в страну насовсем. Актер приезжает в Испанию преимущественно как турист и может позволить себе принять участие в нескольких проектах. Подобные рабочие поездки приняты среди турецких актеров, но никто из них не покидает родную страну насовсем.