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Шок для фанатов: Керем Бюрсин уезжает в Испанию, но есть подвох

8 августа 2022 15:25
Шок для фанатов: Керем Бюрсин уезжает в Испанию, но есть подвох

Поклонники пристально следят за жизнью артиста.

Керем Бюрсин шокировал фанатов слухами о переезде в Испанию. Как уверены пользователи сети, артист может навсегда покинуть родную страну.

Звезда «Постучись в мою дверь» не раз признавался в любви средиземноморской стране. Бюрсин в таком восторге от климата и культуры Испании, что начал учить испанский язык и даже принял участие в небольшом местном проекте. При этом в СМИ все чаще появляется информация о полноценном переезде актера в Испанию.

Подобная информация повергла в шок поклонников артиста. Пользователи сети не раз признавались, что с нетерпением ждут новых проектов Бюрсина, которые будут сняты именно в Турции. Подписчики посчитали отъезд знаменитости предательством и отметили, что разочарованы в нем.

Как оказалось, информация турецких СМИ лишь отчасти является правдой. Бюрсин действительно все чаще наведывается в Испанию, но не собирается оставаться там жить и переезжать в страну насовсем. Актер приезжает в Испанию преимущественно как турист и может позволить себе принять участие в нескольких проектах. Подобные рабочие поездки приняты среди турецких актеров, но никто из них не покидает родную страну насовсем.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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