Сходство шокирует любого: дочери Галустяна растут его точной копией

В 2007 году комик Михаил Галустян женился на бухгалтере Виктории. Пара до сих пор вместе. У супругов растут двое дочерей – 12-летняя Эстелла и 10-летняя Элина. Галустян с удовольствием делится с поклонниками трогательными семейными снимками. Многие подписчики артиста обратили внимание, как похожи на отца его подросшие дочки.

«Красивая семья! Старшая дочка на папу похожа, младшая – на маму», «Одна дочь мамина, одна точно папина», «Вай какие. Одна доча папина копия, а вторая – мамина, но все очень красивые», «Ой, какая ж у Миши красивая жена и дочурки! Счастья вам», – писали восхищенные подписчики под снимком, на котором запечатлена семья Галустян.