Сходство с Киркоровым налицо: с кем закрутила роман Анастасия Стоцкая после развода

Когда-то Анастасия Стоцкая была подопечной поп-короля Филиппа Киркорова. Артистам приписывали бурный роман, однако сами звезды никогда об этом не распространялись. Но, глядя на нынешнего возлюбленного Стоцкой, можно с легкостью поверить в ее отношения с Филиппом Бедросовичем.

Совсем недавно Анастасия оформила развод со вторым мужем Сергеем Абгаряном. Но 40-летняя певица не осталась в одиночестве — она нашла утешение в объятиях артиста и звезды мюзиклов Александра Казьмина.

34-летний избранник Стоцкой поразительно похож на Киркорова. Он яркий артистичный брюнет с уникальной харизмой. Как и Филипп Бедросович, Казьмин склонен к эпатажу на сцене.

Первым супругом Анастасии был актер Алексей Секирин. Он снимался в ситкоме «Счастливы вместе», где ему досталась роль Жени, мужа Лены Полено. Секирин тоже импозантный темноглазый брюнет, напоминающий Филиппа Киркорова. Видимо, Стоцкая обожает такой типаж и остается верна своему вкусу.