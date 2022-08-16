Сходство с Градским налицо: вот кто займет кресло наставника в новом «Голосе»
Продюсеры сделали свой выбор.
Александр Градский скончался осенью прошлого года. Музыкант долгие годы был одним из ведущих наставников проекта «Голос», поэтому некоторые поклонники даже начали предполагать, что шоу могут закрыть из-за его отсутствия. Однако, как оказалось, продюсеры не готовы расставаться с проектом, поэтому все-таки нашли замену.
Как пишут руководители проекта в социальных сетях, оценивать выступления участников будут Валерий Сюткин, Елена Ваенга, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. При этом для двух последних участие в шоу станет дебютом, другие же наставники уже не раз сидели в знаменитых красных креслах.
Пользователи Сети высоко оценили экспертов для нового сезона. Особенно поклонники отметили внешнее сходство Корнелюка с Градским: по мнению многих, это стало одной из причин, почему продюсеры остановили свой выбор на композиторе.
Отметим, что в самое ближайшее время начнутся съемки «Голос 60+». Пока неизвестно, какие артисты станут членами жюри в двух других программах: «Голос. Дети» и «Голос».