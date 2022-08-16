Сходство с Градским налицо: вот кто займет кресло наставника в новом «Голосе»

Александр Градский скончался осенью прошлого года. Музыкант долгие годы был одним из ведущих наставников проекта «Голос», поэтому некоторые поклонники даже начали предполагать, что шоу могут закрыть из-за его отсутствия. Однако, как оказалось, продюсеры не готовы расставаться с проектом, поэтому все-таки нашли замену.

Как пишут руководители проекта в социальных сетях, оценивать выступления участников будут Валерий Сюткин, Елена Ваенга, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. При этом для двух последних участие в шоу станет дебютом, другие же наставники уже не раз сидели в знаменитых красных креслах.

Пользователи Сети высоко оценили экспертов для нового сезона. Особенно поклонники отметили внешнее сходство Корнелюка с Градским: по мнению многих, это стало одной из причин, почему продюсеры остановили свой выбор на композиторе.

Отметим, что в самое ближайшее время начнутся съемки «Голос 60+». Пока неизвестно, какие артисты станут членами жюри в двух других программах: «Голос. Дети» и «Голос».