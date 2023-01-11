Сходство налицо: кто сыграл Чебурашку в самом кассовом российском фильме (фото)

Семейная комедия «Чебурашка» вышла совсем недавно, но уже смогла войти в историю кино как самый кассовый фильм. Главную роль в картине сыграла известная актриса Ольга Кузьмина.

На счету артистки уже довольно много ролей в нашумевших отечественных лентах. Кузьмина снялась в фильмах «Гагарин», «Кухня в Париже» и «Одноклассницы». На сегодня последней работой артистки является «Чебурашка». И нет сомнений, что роль сделает ее всенародной звездой.

Кузьмина отвечала за голос анимированного персонажа, его мимику и реакции. То есть каждый раз, когда на экране появляется Чебурашка, в сцене незримо присутствует и сама актриса. Кстати, она внешне чем-то похожа на своего персонажа — милое круглое личико, мягкие черты лица и бесконечное обаяние.

При имитации голоса Кузьмина ориентировалась на Клару Румянову, которая озвучивала героя в оригинальном мультфильме. По словам артистки, создатели не намеревались добавлять в любимый образ какие-то новшества, а хотели возродить прежнего Чебурашку. О том, как актрисе далась эта непростая роль, она рассказала изданию Teleprogramma.pro.