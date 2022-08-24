Сходство до мурашек: как выглядят персонажи мультиков СССР и актеры, которые их озвучивали

Советская мультипликация имеет поклонников по всему миру не только из-за яркого стиля самой анимации, но и из-за озвучки. Как отмечают зрители, голоса легендарных актеров прекрасно сочетаются со знаменитыми героями. Оказалось, что и внешность персонажей прекрасно подходит артистам, которые подарили им голоса.

Так, самыми ярким совпадением поклонники считают Волка из «Ну, погоди!» и Анатолия Папанова. Знаменитого хулигана словно сразу срисовывали с актера, а тот подарил ему свою мимику, хотя в то время подобных технологий анимации еще не существовало. Так что художникам приходилось рисовать с натуры.

Кроме того, Евгений Леонов стал точной копией своей версии Винни Пуха. Именно он озвучил мишку, подарив ему не только мягкий голос, но и главные черты своей внешности. Также и Геннадий Хазанов стал, кажется, не только голосом, но и прототипом попугая Кеши из «Возвращения блудного попугая».

Замыкает же список Армен Джигарханян. Именно он подарил свой голос Волку из мультфильма «Жил-был пес», который полюбился миллионам поклонников. И, как уверены фанаты, яркая внешность артиста помогла художникам создать образ знаменитого персонажа.