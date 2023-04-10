Шматко из сериала «Солдаты» показал маленьких дочерей: народ ошарашен (фото)

Прапорщик Шматко в исполнении Алексея Маклакова — один из самых любимых героев культовой телеэпопеи «Солдаты». В отличие от своего экранного персонажа, которому любимая дарит одного сына, у артиста пятеро детей. Самые младшие — Ирина и Софья — растут настоящими красавицами.

«Какие милые красивые девочки», «Сладкие куколки», «Е-мое, дочки у вас чудо», — восторженные фанаты артиста спешат поделиться своими эмоциями. В Сети сравнивают наследниц Маклакова с маленькими принцессами и прочат им большое будущее. У девочек хорошие физические данные и правильные черты лица.

Большие, словно смеющиеся глаза и живая, непосредственная манера вести себя позволяют разглядеть в представительницах звездного семейства привлекательных и самобытных личностей. Многие уже сейчас предполагают, что девочки вырастут сердцеедками.