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Ширвиндты высказались о побеге из Москвы: утверждают, что Талызина ни при чем

8 сентября 2023 20:15
Ширвиндты высказались о побеге из Москвы: утверждают, что Талызина ни при чем

После скандала телеведущий покинул столицу.

Михаил Ширвиндт вместе с семьей уехал из Москвы. Об этом рассказала в Сети его супруга Анастасия. По словам девушки, они продали квартиру на Патриарших прудах, чтобы перебраться поближе к природе. Пара без всякого сожаления оставила шумную Москву и обосновалась за городом.

По словам Анастасии, недавний скандал с участием ее супруга никакого отношения к переезду не имеет. Михаил Ширвиндт, назвавший Валентину Талызину и Татьяну Васильеву обиженными на жизнь умалишенными старухами, давно мечтал сбежать от городской суеты и постоянного шума. Пара воспитывает трехлетнего сына Мишу, а для ребенка жизнь в Подмосковье будет намного полезнее.

Супруги даже раздали знакомым и на благотворительность старые вещи, чтобы отправиться на новое место налегке.

«Довольно массовой однотипности», — заявила жена телеведущего.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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