Ширвиндты высказались о побеге из Москвы: утверждают, что Талызина ни при чем

Михаил Ширвиндт вместе с семьей уехал из Москвы. Об этом рассказала в Сети его супруга Анастасия. По словам девушки, они продали квартиру на Патриарших прудах, чтобы перебраться поближе к природе. Пара без всякого сожаления оставила шумную Москву и обосновалась за городом.

По словам Анастасии, недавний скандал с участием ее супруга никакого отношения к переезду не имеет. Михаил Ширвиндт, назвавший Валентину Талызину и Татьяну Васильеву обиженными на жизнь умалишенными старухами, давно мечтал сбежать от городской суеты и постоянного шума. Пара воспитывает трехлетнего сына Мишу, а для ребенка жизнь в Подмосковье будет намного полезнее.

Супруги даже раздали знакомым и на благотворительность старые вещи, чтобы отправиться на новое место налегке.