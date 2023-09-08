Ширвиндты высказались о побеге из Москвы: утверждают, что Талызина ни при чем
После скандала телеведущий покинул столицу.
Михаил Ширвиндт вместе с семьей уехал из Москвы. Об этом рассказала в Сети его супруга Анастасия. По словам девушки, они продали квартиру на Патриарших прудах, чтобы перебраться поближе к природе. Пара без всякого сожаления оставила шумную Москву и обосновалась за городом.
По словам Анастасии, недавний скандал с участием ее супруга никакого отношения к переезду не имеет. Михаил Ширвиндт, назвавший Валентину Талызину и Татьяну Васильеву обиженными на жизнь умалишенными старухами, давно мечтал сбежать от городской суеты и постоянного шума. Пара воспитывает трехлетнего сына Мишу, а для ребенка жизнь в Подмосковье будет намного полезнее.
Супруги даже раздали знакомым и на благотворительность старые вещи, чтобы отправиться на новое место налегке.
«Довольно массовой однотипности», — заявила жена телеведущего.