Ширвиндт сдал: Збруев изменял женам сразу с несколькими актрисами

Благодаря ролям в фильмах «Мой младший брат» и «Большая перемена» Александр Збруев стал советской звездой всего за несколько лет. Женщины по всему СССР с ума сходили по красавцу-актеру с его интеллигентной, но при этом опасной мужественной внешностью.

Его чарам легко поддавались и коллеги. На площадках и за кулисами «Ленкома» ходили слухи о многочисленных интрижках исполнителя главных ролей. Но официально Збруев был женат всего дважды. С первой супругой Валентиной Малявиной актер развелся в 1963 году. Спустя некоторое время он пошел под венец с Людмилой Савельевой, с которой живет до сих пор.

Наличие законной супруги не помешало артисту иметь внебрачного ребенка.

В 1992 году от служебного романа с Еленой Шаниной у Збруева родилась дочка Татьяна. Актеру пришлось признать и интрижку, и наследницу.

Но, как выяснилось, и первой супруге он не был верен и втайне от женщины крутил отношения с ее коллегой. Об этом проболтался Михаил Ширвиндт, вспомнив, как отдыхал в детстве в лагере в Ялте.

Тогда 7-летний будущий телеведущий влюбился в Нину Маслову. Он трогательно ухаживал за девушкой, одаривая ее цветами. И, когда Ширвиндт в очередной раз пришел к актрисе с букетом, из ее комнаты выходил Збруев.