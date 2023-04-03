Шикарная блондинка: только гляньте, какую жену себе отхватил Галыгин из Comedy Club

Вадим Галыгин известен отечественному зрителю благодаря Comedy Club, КВН и другим шоу. В течение многих лет артист развлекает публику своими выступлениями, но далеко не все поклонники догадываются, как сложилась личная жизнь артиста.

Как оказалось, несколько лет назад артист познакомился с начинающей певицей и моделью Ольгой Вайнилович. В то время Галыгин был женат на Дарье Овечкиной, поэтому общение с Вайнилович оставалось исключительно дружеским. Но после развода он пригласил свою старую знакомую на свидание, а спустя несколько встреч между ними начался роман.

Юморист все больше и больше влюблялся в Ольгу и в 2010 году решил сделать ей предложение руки и сердца, которое она счастливо приняла. С тех пор Ольга оставила свою музыкальную карьеру и полностью посвятила жизнь мужу и двум сыновьям, Вадиму и Ивану.

Новостями Ольга делится в своих социальных сетях. В блоге она регулярно публикует и трогательные семейные снимки, и кадры с профессиональных фотосессий, которые неизменно привлекают внимание поклонников. В комментариях фанаты осыпают супругу Галыгина комплиментами: по их мнению, Ольга благодаря своей красоте могла бы стать преуспевающей моделью.