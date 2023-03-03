Шейк и Водянова позавидуют: эта русская красавица вышла на подиум в 37 лет (фото)

Красавицы Ирина Шейк и Наталья Водянова стали самыми известными топ-моделями из России. Но скоро их потеснит коллега Наташа Поли, которую уже называют «королевой подиума».

Недавно 37-летняя россиянка появилась на Неделе моды в Париже и произвела фурор. Наташа предстала перед публикой почти без макияжа, но поклонникам это даже понравилось. Они отметили свежесть, естественность и моложавость ее лица. Многие уверены, что у Наташи есть все шансы затмить своих звездных конкуренток — Шейк и Водянову. Впрочем, были и те, кто раскритиковал модель: «Красоткой ее не назовешь».

Свое восхождение к славе Поли начала в 15 лет, когда переехала из родной Перми в Москву. Она заняла второе место на одном из модных конкурсов и вскоре начала успешно работать в Италии. Через некоторое время Поли смогла покорить и весь мировой подиум.

Поклонники модели сетуют, что их любимица редко выходит на красные дорожки, ведь каждый ее аутфит — это произведение стильного искусства. Наташа облачается в «голые» платья и уникальные бархатные вещи, а также украшает свои наряды оригинальными аксессуарами.