Шесть родов и два выкидыша: фигура жены Алека Болдуина ошарашила народ

Хилари Болдуин осенью этого года в очередной раз стала мамой. Счастливой новостью знаменитость поделилась в своих социальных сетях, опубликовав множество публикаций. Поклонники не оставили без внимания пополнение в семье артиста, но также отметили и преображение Хилари.

Дело в том, что уже спустя несколько недель после родов супруга знаменитость привела себя в форму, в которой была до беременности. Как пишут изумленные пользователи Сети, невозможно догадаться, что еще не так давно Хилари вынашивала ребенка, который стал для нее уже шестым.

«Как же ты прекрасно выглядишь», — уверены восхищенные подписчики.

Хилари же не скрывает своих секретов. Она профессионально занимается йогой, поэтому не пропускала ни одного занятия вплоть до последних сроков беременности. И, едва вернувшись из роддома домой, тут же продолжила тренировки, что и помогло ей так быстро привести себя в форму.

«Самое естественное для меня — продолжать работать, но в пределах разумного, всегда прислушиваясь к себе», — призналась знаменитость.

Подобный подход пользователи Сети оценили весьма высоко. Они похвалили Хилари за старания и силу воли, отметив, что ее пример мотивирует следить за собой и заниматься спортом.