Шэрон Стоун в молодости заставит вас округлить глаза: что с ней не так (фото)

В свой 65-й день рождения актриса Шэрон Стоун разыграла подписчиков. Звезда «Основного инстинкта» выложила фото в домашней пижаме с огромными ярко-красными губами. Поклонники перепугались: неужели артистка взялась за старое? Позже выяснилось, что это всего-навсего леденцы в форме губ.

Внешность голливудской кинодивы претерпела внушительные изменения. Особенно это заметно в ее ранних киноработах, среди которых «Смертельное благословение», «Непримиримые противоречия» и «Копи царя Соломона», где Стоун снималась с Ричардом Чемберленом.

Как и многие на фабрике грез, звезда в какой-то момент попыталась улучшить свою внешность при помощи ботокса и филлеров. Будучи в зените славы, она «колола все подряд». А потом, как она призналась в интервью Vogue Arabia, у нее случился обширный инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг.

Чтобы привести лицо актрисы в здоровое состояние, ей вкололи более 300 инъекций ботокса и филлеров. С тех пор Шэрон Стоун сторонится таких экспериментов. Но их следы изменили облик голливудской красавицы навсегда.