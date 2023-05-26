65-летняя Шэрон Стоун ошарашила публику пикантным снимком: внимание на вид сзади

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун не так давно отметила свое 65-летие. Несмотря на приличный возраст, актриса до сих пор гордо носит звание секс-символа.

На днях кинодива поделилась откровенным снимком, который произвел фурор. На Шэрон был раздельный купальник, подчеркнувший стройную фигуру актрисы. Поклонники забросали любимицу комплиментами в комментариях и отметили, что Стоун позавидует любая 20-летняя девушка. Пикантности снимку придал портрет обнаженной Мэрилин Монро на фоне — так на фото запечатлелись сразу две голливудские звезды разных эпох.

«У Шэрон кожа лучше, чем в мои 40», «Какая она молодая и подтянутая», «Показала всем свою плоскую пятую точку. Вроде и спортом занимается, но бесполезно, когда тебе 65…», «Завидую ее фигуре», — написали пользователи Сети.

Однако не всем понравилось селфи актрисы. Нашлись и те, кто обвинил Шэрон в вульгарности и неуместной откровенности. По их словам, у звезды уже не такое идеальное тело, как раньше, поэтому не следует его выставлять напоказ.

Но вряд ли Стоун обратила внимание на такие комментарии, ведь ее уверенность в себе непоколебима.