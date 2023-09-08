«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР

Эльдар Рязанов был известен тем, что часто предпочитал работать с одними и теми же актерами. Режиссер осознавал потенциал советских звезд и из раза в раз приглашал их в свои проекты. Но особенно постановщик выделял лишь одну актрису. Причем на площадке он с ней встретился лишь однажды.

Речь идет про Ию Саввину. Когда актриса скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет, Рязанов был безутешен. Их совместную работу над фильмом «Гараж» режиссер назвал настоящим счастьем.

По его словам, актриса обладала очень непростым характером, но при этом и невероятным талантом. Во время съемок постановщик даже забывал, что перед ним лишь исполнительница написанной роли — настолько она вживалась в свою героиню. Такая работа его восхитила.

Рязанов описал Саввину как великую и самую талантливую артистку в СССР. Он был уверен, что этот статус подтверждает не только «Гараж», но и другие фильмы и спектакли с ее участием. Его же картину звезда экрана по-настоящему обогатила.