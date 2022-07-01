Шатунов стал 16-м: солисты «Ласкового мая» умирают один за другим

История культовой группы «Ласковый май» овеяна мистикой и трагическими событиями. Многие причастные к музыкальному коллективу скоропостижно умирали. В этом скорбном списке Юрий Шатунов оказался 16-м.

Среди тех, чья жизнь оборвалась самым неожиданным образом – барабанщик Игорь Игошин, выпавший из окна, клавишник Михаил Сухомлинов, застреленный киллером, солист Юрий Барабаш, погибший в автокатастрофе, еще один солист Юрий Гуров, также встретивший смерть в ДТП. Более того, судьба-злодейка не пожалела 16-летнего сына продюсера Андрея Разина, мальчик умер от остановки сердца.

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По данным музыкального критика Алексея Остудина, которыми он поделился с порталом News.ru , 16 человек стали жертвами таинственного проклятья. Последним на данный момент является Шатунов, скончавшийся от острой сердечной недостаточности. По слухам, всему виной затянувшаяся ссора Разина и автора песен Сергея Кузнецова. Негативная энергетика, исходящая от хитов «Ласкового мая», не оставляет шансов музыкантам на долгую жизнь.