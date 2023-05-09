Шарапов прокололся: главный ляп «Места встречи изменить нельзя» не замечали 40 лет

Многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» долгие годы считался образцовой картиной в своем жанре. Однако сегодня зрители стали обращать внимание на некоторые детали и промахи, которые могут «подмочить» репутацию этой культовой ленты.

Так, критике подвергли сцену, где Володя Шарапов ведет разговор с Горбатым в логове «Черной кошки». Герою Конкина бандит посулил «десять кусков» за Фокса. Володя тут же возмутился этой маленькой сумме и сказал, что на эти десять тысяч он купит двадцать бутылок водки. Он запросил 40 «кусков», но в итоге герои остановились на 25 тысячах.

Но вернемся к первым словам Шарапова. Мог ли он в действительности купить на обещанные десять тысяч столько спиртного? Дело происходило в 1945 году, когда одна бутылка алкоголя стоила 80 рублей, если брать по карточке. А магазинная цена была чуть выше — 100 рублей. Получается, что Володя мог приобрести на десять «кусков» аж сотню бутылок, а не 20, как пишет Дзен-канал «Горожанин ».