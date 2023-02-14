Шансов нет? Почему Тарабукин из «Кухни» в 41 год все еще завидный холостяк

Михаил Тарабукин за годы карьеры смог добиться значительного успеха. Он принял участие во многих успешных проектах, а одной из самых главных ролей для него стал повар Федя из сериала «Кухня» и всех его продолжений. При этом в личной жизни артист не может похвастаться таким же успехом.

Дело в том, что популярному артисту не удается построить счастливые отношения. В нескольких интервью он давал понять, что его преследуют неудачи в личной жизни. Например, он был вынужден порвать отношения с певицей Татьяной Антоник, а два года назад сделал предложение руки и сердца своей избраннице, которое она не приняла. Помимо этого, у него было несколько романов с коллегами по цеху, но все они закончились расставанием.

Тарабукин старается не распространяться о своей жизни и даже не называет имена своих избранниц, отмечая лишь, что всегда мечтал о счастливой и большой семье. Преданные поклонники не сомневаются, что артист обязательно встретит свою вторую половину и обретет счастье.