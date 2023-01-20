Шакира узнала об измене мужа по одной мелочи: вы поразитесь, что его выдало

Шакира и Жерар Пике начали отношения в 2010-х. Спустя два года на свет появился их первенец Милан, а в 2015 году родился второй сын Саша. Знаменитости считались одной из самых красивых пар в мире, но не так давно стало известно, что прославленный футболист изменял своей избраннице, из-за чего она с ним рассталась.

Узнала же об изменах Шакира по одной незначительной детали. Однажды она вернулась с гастролей домой, где в холодильнике обнаружила пустую банку от клубничного варенья. Но ни ее муж, ни их сыновья никогда не покупали такое лакомство. Неожиданная находка натолкнула певицу на мысли, что в их доме кто-то жил, а позднее она подтвердила и сам факт многочисленных измен.

Сейчас артистка активно мстит своему бывшему возлюбленному. Недавно она представила композицию Te Felicito, где издевается над Пике и его новой избранницей. Песня уже стала хитом, заставив публику вновь обратить внимание на неверность спортсмена.