Сгубили «голые» съемки: куда пропала Маша из «Каникул Петрова и Васечкина»

Инга Ильм стала звездой еще в детстве. Именно она сыграла отличницу в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и в его продолжении. Зрители были уверены, что перед ними будущая звезда экрана, но жизнь артистки сложилась совершенно иначе.

Из-за раннего успеха Инга поняла, что вынуждена поступать в актерский институт и навсегда связать свою жизнь со сценой. Поэтому она подала документы в Школу-студию МХАТ, но не отличалась там успехами: ей регулярно приходилось переигрывать монологи, так как профессоры всегда оставались ей недовольны.

Со временем она начала сниматься и даже училась в киношколе в США, но все сильнее понимала, что не рада находиться на съемочной площадке. В итоге она ушла из профессии и занялась телевизионной журналистикой, работая в таких проектах как «Не верю» и «Шансы».

Однако и эта карьера закончилась. Дело в том, что однажды Инга снялась в весьма откровенной фотосессии для мужского журнала. Редакторы заметили съемку и прекратили с ней сотрудничество. С того времени Инга Ильм не появлялась на телевидении.