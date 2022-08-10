«Сейчас не предложили»: почему Пресняков до сих пор не улетел из России в США

Вот уже несколько месяцев поклонники Никиты Преснякова обсуждают слухи о его возможной эмиграции. Предполагается, что молодой музыкант может последовать примеру старших звездных родственников. Его бабушка Алла Пугачева вот уже почти полгода живет за рубежом и недавно сменила Израиль на Латвию. А мама Кристина Орбакайте давно «разрывается» на две страны, работая в России и проводя свободное время в США с мужем и дочкой.

С Америкой многое связано и у Преснякова. Певец в прошлом там учился, а теперь регулярно проводит отпуск. Буквально в начале лета он делился с подписчиками в соцсетях снимками с солнечного побережья Майами, после чего вернулся в столицу. Оказалось, что и сейчас музыкант не против покинуть Россию. В интервью «МУЗ-ТВ » певец намекнул, что с радостью улетел бы из страны к зарубежным поклонникам, причем будет ли это США или Европа, ему не так важно. Однако все упирается в отсутствие предложений о работе.