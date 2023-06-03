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Киноафиша Статьи Сестре «русского голоса» Альфа не позавидуешь: убедитесь сами (фото)

Сестре «русского голоса» Альфа не позавидуешь: убедитесь сами (фото)

3 июня 2023 18:30
Сестре «русского голоса» Альфа не позавидуешь: убедитесь сами (фото)

Все дело в ее внешности.

Голос актера Александра Клюквина знаком каждому россиянину. Он озвучивал многих киногероев, среди которых был легендарный пришелец Альф. Мало кто знает, что у Клюквина есть сестра, которая тоже является актрисой.

Сестре «русского голоса» Альфа не позавидуешь: убедитесь сами (фото)

Мария моложе своего брата на 11 лет. Клюквина всегда мечтала стать актрисой, однако поступить в театральный вуз ей удалось лишь с третьего раза. В 90-е, как и брат, она занималась озвучиванием иностранных фильмов.

Сниматься в кино Мария начала в нулевых и до сих пор остается в профессии. Ее можно увидеть в картинах «Час Волкова», «Лорд. Пес-полицейский», «Каинова печать», «Триггер» и в других лентах.

Клюквина замужем за фотографом, от которого она родила двоих сыновей. Старший наследник стал оператором, а младший еще с детства снимается в кино. Марии на сегодняшний день 56 лет, но выглядит она старше своих лет и даже старшего брата. Актрисе не позавидуешь, ведь у нее одутловатое лицо и ярко выраженные морщины около губ. Поклонники считают, что Клюквина стареет неблагородно.

Фото: кадр из сериала «Альф» (1986-1995), кадры из фильмов «По ту сторону смерти 2» (2021), «Каинова печать» (2017)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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