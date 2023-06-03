Сестре «русского голоса» Альфа не позавидуешь: убедитесь сами (фото)

Голос актера Александра Клюквина знаком каждому россиянину. Он озвучивал многих киногероев, среди которых был легендарный пришелец Альф. Мало кто знает, что у Клюквина есть сестра, которая тоже является актрисой.

Мария моложе своего брата на 11 лет. Клюквина всегда мечтала стать актрисой, однако поступить в театральный вуз ей удалось лишь с третьего раза. В 90-е, как и брат, она занималась озвучиванием иностранных фильмов.

Сниматься в кино Мария начала в нулевых и до сих пор остается в профессии. Ее можно увидеть в картинах «Час Волкова», «Лорд. Пес-полицейский», «Каинова печать», «Триггер» и в других лентах.

Клюквина замужем за фотографом, от которого она родила двоих сыновей. Старший наследник стал оператором, а младший еще с детства снимается в кино. Марии на сегодняшний день 56 лет, но выглядит она старше своих лет и даже старшего брата. Актрисе не позавидуешь, ведь у нее одутловатое лицо и ярко выраженные морщины около губ. Поклонники считают, что Клюквина стареет неблагородно.