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Сестра Федосеевой-Шукшиной впервые появилась на шоу, и все ужаснулись: дело вот в чем

23 октября 2023 06:30
Сестра Федосеевой-Шукшиной впервые появилась на шоу, и все ужаснулись: дело вот в чем

Терпение лопнуло.

Лидия Федосеева-Шукшина не раз попадала в громкие скандалы. В один из них пришлось вмешаться двоюродной сестре актрисы, которая прежде предпочитала оставаться в тени.

Знаменитость всегда была близка с Татьяной Шукшиной. И та не смогла остаться в стороне от серьезного конфликта между родственницей и ее помощницей.

Несколько лет назад артистка обвинила в мерзком преступлении Татьяну Парамонову, которой доверила вести свои дела.

Она уверяла всех в том, что сотрудница ее обманула. Якобы из-за нее звезда лишилась кругленькой суммы. Как подчеркнула бывшая жена Бари Алибасова, мошенница так и не смогла объяснить, куда делись деньги, которые были переданы ей на ремонт.

Сестра Лидии Николаевны впервые решила не оставаться безмолвным свидетелем. Она пришла в студию одного из шоу, чтобы высказать свое мнение о случившемся. Народ же ужаснулся от того, какие интриги плетутся в знаменитом семействе.

Сестра Федосеевой-Шукшиной впервые появилась на шоу, и все ужаснулись: дело вот в чем
Фото: кадр из шоу «Пусть говорят» (2005-2023), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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