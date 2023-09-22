Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается

Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается

22 сентября 2023 16:30
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается

Даже самые преданные фанаты не знали об этом.

Лариса Долина прославилась как эстрадная певица. В течение многих лет она не покидает сцену, а армия ее поклонников только растет. При этом, как оказалось, успеха удалось добиться и сестре артистки.

Как недавно рассказала сама Долина, троюродной сестрой ей приходится Ирина Апексимова. Знаменитости даже не догадывались, что являются родственницами, а раскрыть правду удалось лишь благодаря родословной.

Прославленная актриса решила узнать, насколько большая у нее семья. И оказалось, что их матери, которые жили в Одессе, приходились друг другу двоюродными сестрами, но никогда не рассказывали об этом. Поэтому ни Апексимова, ни Долина не догадывались о родстве, хотя детство обеих прошло в приморском городе.

Теперь же они пытаются наверстать упущенные годы. Знаменитости поздравляют друг друга с праздниками и видятся по важным датам.

Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше