Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается

Даже самые преданные фанаты не знали об этом.

Лариса Долина прославилась как эстрадная певица. В течение многих лет она не покидает сцену, а армия ее поклонников только растет. При этом, как оказалось, успеха удалось добиться и сестре артистки.

Как недавно рассказала сама Долина, троюродной сестрой ей приходится Ирина Апексимова. Знаменитости даже не догадывались, что являются родственницами, а раскрыть правду удалось лишь благодаря родословной.

Прославленная актриса решила узнать, насколько большая у нее семья. И оказалось, что их матери, которые жили в Одессе, приходились друг другу двоюродными сестрами, но никогда не рассказывали об этом. Поэтому ни Апексимова, ни Долина не догадывались о родстве, хотя детство обеих прошло в приморском городе.

Теперь же они пытаются наверстать упущенные годы. Знаменитости поздравляют друг друга с праздниками и видятся по важным датам.