Сестра Асмус вышла замуж за темнокожего красавца: их дочь покорит вас одним фото

Карина Мясникова не так известна, как ее сестра Кристина Асмус, хоть и добилась не меньших успехов. Яркая блондинка стала мастером спорта по гимнастике и смогла создать крепкую семью.

Своего будущего мужа Карина встретила в Египте, где проводила отпуск. Курортный роман не сулил ничего многообещающего, но привел к свадьбе. Уже после возвращения домой сестра Асмус поняла, что ждет ребенка от темнокожего красавца-аниматора по имени Ашраф.

Решив сохранить беременность, она сообщила о ней иностранному бойфренду.

Тот сразу же прилетел в Москву и сделал Карине предложение руки и сердца. В 2014 году влюбленные поженились, вскоре у них родилась дочь София. В соцсетях сестра Асмус иногда публикует снимки с мужем и наследницей. Малышка не только удивительно красива, но и, следуя примеру мамы, может похвастаться поразительной гибкостью.