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Сестра Асмус родила мулатку после курортного романа в Египте: взгляните, какой выросла

7 сентября 2023 20:30
Сестра Асмус родила мулатку после курортного романа в Египте: взгляните, какой выросла

Становится настоящей сердцеедкой.

Карина Мясникова-Асмус никогда не забудет свой отпуск в стране фараонов. Гимнастка отправилась за новыми впечатлениями и получила их сполна.

В Египте сестра Кристины Асмус закрутила роман с местным жителем по имени Ашраф. Темнокожий красавец работал аниматором в гостинице. Молодые люди отлично провели время вместе, а уже дома спортсменка узнала, что беременна.

Она тут же сообщила об этом отцу ребенка. Египтянин оказался настоящим мужчиной — он примчался в Москву и позвал избранницу замуж. Влюбленные поженились, вместе они воспитывают дочь Софию.

Кадры девочки-мулатки иногда появляются в социальных сетях Карины. В этом году очаровашке исполнилось девять лет. Интернет-пользователи в восторге от необычной внешности племянницы звезды фильма «Текст».

«На турчанку похожа», «Красоточка-то какая», «Зайка», — пишут фолловеры.

Сестра Асмус родила мулатку после курортного романа в Египте: взгляните, какой выросла
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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