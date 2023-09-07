Сестра Асмус родила мулатку после курортного романа в Египте: взгляните, какой выросла

Карина Мясникова-Асмус никогда не забудет свой отпуск в стране фараонов. Гимнастка отправилась за новыми впечатлениями и получила их сполна.

В Египте сестра Кристины Асмус закрутила роман с местным жителем по имени Ашраф. Темнокожий красавец работал аниматором в гостинице. Молодые люди отлично провели время вместе, а уже дома спортсменка узнала, что беременна.

Она тут же сообщила об этом отцу ребенка. Египтянин оказался настоящим мужчиной — он примчался в Москву и позвал избранницу замуж. Влюбленные поженились, вместе они воспитывают дочь Софию.

Кадры девочки-мулатки иногда появляются в социальных сетях Карины. В этом году очаровашке исполнилось девять лет. Интернет-пользователи в восторге от необычной внешности племянницы звезды фильма «Текст».