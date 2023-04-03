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Киноафиша Статьи Серкану Болату нашлась замена: новый возлюбленный Эды разочаровал россиянок (фото)

Серкану Болату нашлась замена: новый возлюбленный Эды разочаровал россиянок (фото)

3 апреля 2023 12:30
Серкану Болату нашлась замена: новый возлюбленный Эды разочаровал россиянок (фото)

У поклонников появился повод переживать за звезду.

Ханде Эрчел больше не одинока. Исполнительница роли Эды в сериале «Постучись в мою дверь» окончательно оправилась после расставания со своим напарником по съемочной площадке Керемом Бюрсином, покорившим зрителей в образе знойного красавчика Серкана Болата.

Звезда не стала скрывать, в лице кого нашла замену бывшему возлюбленному. Актриса вступила в отношения с бизнесменом Хаканом Сабанджи — новость об этом широко обсуждается в СМИ. Между тем выбор артистки разочаровал многих россиянок.

Серкану Болату нашлась замена: новый возлюбленный Эды разочаровал россиянок (фото)

На это есть сразу несколько причин. У турецкого предпринимателя далеко не идеальная репутация. Так, он известен своими многочисленными интрижками с местными звездами, поэтому некоторые опасаются того, что Ханде в итоге останется с разбитым сердцем. Однако не только ветреный нрав Сабанджи смущает поклонников Эрчел.

Среди фанатов актрисы немало тех, кто считает, что Хакан не так красив и обаятелен, как Бюрсин. Впрочем, актрисе до мнения посторонних нет никакого дела.

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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