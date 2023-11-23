Сериал «Не родись красивой» возвращается: главную дурнушку сейчас не узнать (фото)

Поклонники сериала «Не родись красивой» ликуют. Все это время они не теряли надежды на то, что культовый проект рано или поздно вернется в эфир. И главная дурнушка страны действительно скоро вновь окажется на экранах.

В Сети широко обсуждают новость о том, что слухи о съемках нового сезона получили официальное подтверждение. Подробностей о сюжете и главных героях пока нет, но никто не сомневается, что роль Кати Пушкаревой сыграет любимая всеми Нелли Уварова. Представить другую артистку в образе возлюбленной Андрея Жданова невозможно.

Еще в прошлом году звезда говорила, что история ее героини давно окончена и дальнейшего развития в ней быть не может. Однако, судя по всему, актриса изменила свою точку зрения. Вероятнее всего, ей сделали настолько выгодное предложение, что она попросту не смогла от него отказаться.

Интересно, что сегодня Катю Пушкареву не узнать. За прошедшие годы внешность знаменитости сильно изменилась.