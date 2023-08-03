Сердцеедка из «Танцора диско» стала изгоем в Индии: взгляните, какая она сейчас

Главной ролью в карьере Ким Яшпал стал индийский хит «Танцор диско». В романтическом мюзикле Баббара Субхаша она исполнила роль обольстительницы Риты, после чего, как была уверена публика, непременно продолжит завоевывать Болливуд.

И первое время артистка активно снималась. Ее популярности содействовал друг Митхун Чакраборти и возлюбленный Дэнни Дензонгпа. Например, она приняла участие в фильмах «Связанные одной тайной» и «Мятежная любовь», которые были большими хитами на родине. Однако после расставания с избранником продюсеры перестали приглашать ее в свои ленты. И в последний раз зрители видели Ким на экранах лишь в 1993 году.

После ухода из кино артистка старается вести закрытый образ жизни. Она не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях. А на ее последнем снимке заметно, как сильно годы сказались на ней. В актрисе уже не узнать экранную обольстительницу, а сама она похожа на ухоженную бабушку.