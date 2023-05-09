Сердцеед с необычной страстью: актер сериала про Мишку Япончика оказался совсем не прост

Карьерным трамплином для Евгения Ткачука стала главная роль в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Именно после этого проекта об артисте узнала вся страна, а сам он продолжил покорять российский кинематограф.

Так, Ткачук снялся в 69 фильмах и сериалах. В его фильмографии можно увидеть как проекты, покорившие фестивали, так и легкие комедии. Особенно же поклонники отметили его появление в детективе «Перевал Дятлова» и в драме «Ван Гоги».

Однако главной страстью артиста, как он сам признался «Московскому комсомольцу », стали театр и общение с животными. Ткачук успел побывать на многих сценах, но последнее время руководит конно-драматическим театром «ВелесО». По словам знаменитости, он не представляет свою жизнь без лошадей, а этот проект удачно объединяет два главных интереса его жизни.

«Мне очень интересна работа с природой, животными. Я вижу в этом важную миссию. Всегда ищу возможности развиваться в этом направлении», — признавался артист.

В будущем же Ткачук планирует продолжать активную работу. Он не собирается останавливаться на достигнутом и считает конный театр главным делом своей жизни.