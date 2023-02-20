Сердце сжимается: эти потрясающие сцены с Гуриным вырезали из фильма «Москва слезам не верит»

После выхода оскароносной картины Меньшова актера Александра Фатюшина хоккеисты признали своим, а люди на улицах принимали за Фетисова и просили автограф. Удивительно, как слабохарактерный персонаж Гурина, да еще и любитель выпить с менее чем 60 репликами за весь фильм так полюбился зрителям. Между тем появлений актера в ленте могло быть еще больше.

Доподлинно известно, что из итоговой версии картины вырезали как минимум две сцены с Фатюшиным. Одна — ледовый матч в «Лужниках» со шведами, где Гурин был главным героем. Вторая — перепалка с бывшей женой Людмилой из-за денег. Эту сцену актеру было особенно жалко.

Как рассказывал сам Фатюшин, в исчезнувшем эпизоде действие происходило на даче. Его персонаж завязал с алкоголем и намеревался стать тренером. На дачу он заявился растрепанный и в компании собутыльника. «Я препирался с Муравьевой из-за трояка, а ханыга кричал на нее: „Ты как с ним разговариваешь? Это Гурин, я на его матчах вырос как личность“», — рассказывал актер.

От этой сцены Меньшову предложили отказаться в Госкино. Чиновники решили, что она бросает тень на советского спортсмена.