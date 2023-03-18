Сердце разрывается: последние слова принцессы Дианы заставили рыдать весь мир

Несмотря на то, что принцесс Диана нарушала обычаи королевской семьи и порой вела себя достаточно раскованно, чопорные англичане полюбили ее, а вместе с ними и весь остальной мир.

Королева людских сердец запомнилась благодаря своей приземленности и способности сопереживать обычным людям. Поэтому каждый выход в свет или путешествие в новую страну вызывало у мировой общественности небывалый ажиотаж. Когда в 1997 году мать наследников британского престола прилетела в Париж, никто и представить не мог, что эта поездка станет для неё последней.

Леди Ди погибла в ужасной автоаварии, и последним, что она смогла произнести, находясь ещё в сознании, стал вопрос: «Боже мой, что случилось?».

На него пытались ответить люди по всему миру, поскольку страшная трагедия, забравшая жизнь красавицы, не давала покоя ее поклонникам. Некоторые и сегодня хотят разобраться в этом происшествии и найти виновных.