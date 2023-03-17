Сердце разрывается: как живет любимая внучка Назаровой после смерти бабушки

Актрисе Александре Назаровой довелось побывать мамой дважды: сначала для своего сына, а потом и для внучки. Ее мать лишили родительских прав, а наследник Назаровой погиб в Испании при странных обстоятельствах.

На теле Дмитрия нашли следы от инъекции. Что это был за укол и замешаны ли здесь наркотики, установить не удалось. Однако компания у сына Назаровой была весьма сомнительная. Именно поэтому звездная мама отправила отпрыска в Испанию.

Именно там трехлетняя внучка артистки — Саша — осталась без родителей. Актриса решила во что бы то ни стало стать для девочки мамой. Она занялась воспитанием девочки, наняла для нее репетиторов и старалась уделять ей как можно больше внимания. «Бабулечка, если тебя больше не будет... Что я буду делать?» — спрашивала девочка.

Но женщина все предусмотрела. Она отписала любимице свою двухкомнатную квартиру в Москве и назначила опекунов. А потом умерла. Сейчас за Сашей присматривают племянница Надежда и сестра второго мужа актрисы. Они не забывают о своих обязанностях. Им удалось пристроить девочку в кадетский корпус, она много времени проводит в кружках, как рассказала порталу Woman актриса Наталья Потапова.