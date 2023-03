Сердце болит: что стало с певицей, из которой родители все детство лепили звезду (фото)

Первые два альбома Бритни Спирс разошлись тиражом в 39 миллионов копий, а Oops!... I Did It Again и Toxic напевали девчонки по всему миру. А потом суперзвезда поп-сцены «сломалась», детей отдали первому мужу, а отец надолго стал опекуном певицы. Хотя поклонники утверждали, что он стал тираном. Роман с Тимберлейком, свадьба в алкогольном угаре со школьной любовью Джейсоном Александром, бесконечные тусовки, на которые Бритни заявлялась без белья, привели звезду в объятия танцовщика Кевина Федерлайна.

Они родили двоих детей, но никто из супругов не был настроен на их воспитание. Однажды Спирс села за руль с сыном на коленях, и как-то чуть не выронила одного из малышей — из-за глотка кофе. В 2007-м знаменитость побрила себя налысо на глазах у изумленных папарацци, после чего ее отправили в клинику. Там у нее обнаружили множество расстройств, которые она долго лечила. Поклонники артистки переживали за звезду: от ее жизненных перипетий разрывается сердце.

Акуле дэнс-попа удалось выбраться из плена сжирающих ее демонов. Она отвоевала детей и свою свободу у отца, который распоряжался ее жизнью, и встретила свою любовь. За фитнес-тренера Сэма Асгари она вышла замуж летом прошлого года.