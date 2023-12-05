Серая мышка: в молодости звезду «Бедной Насти» язык не поворачивается назвать красоткой

Елена Корикова прославилась на всю страну благодаря сериалу «Бедная Настя». Поклонники осыпали молодую артистку комплиментами, отмечая не только ее талант, но и красоту. После премьеры она неоднократно была признана одной из самых эффектных российских артисток, но мало кто догадывался, что свою карьеру Корикова начала значительно раньше.

Так, дебютом для артистки стала картина Анатолия Матешко «Ха-би-ассы». В фильме Корикова исполняет роль главной героини Маши. И в кадре появляется в простой розовой майке и с длинными распущенными волосами.

Поклонники до сих пор признаются, что не узнают в героине, ищущей приключений, ту самую Корикову. По их мнению, за прошедшие годы артистка превратилась в другого человека.