«Серая мышь»: эта актриса должна была сыграть Маргариту вместо Ковальчук

Анна Ковальчук получила известность благодаря главной роли в сериале «Тайны следствия». Однако знаковым в своей карьере актриса всегда считала другого персонажа. В 2005 году ей доверили главную женскую роль в телесериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко.

Проект понравился зрителям, но получил противоречивые отзывы критиков. Зато игра Ковальчук заслужила лишь самых высоких оценок. Привлекательную брюнетку назвали образцовой экранной Маргаритой.

А ведь Бортко рассматривал на эту роль совсем другую актрису. Как оказалось, он планировал, что героиню сыграет Ольга Будина. Отказаться от этой идеи его убедили художники фильма, заявив, что черты лица Ковальчук гораздо больше соответствует стилю 1930-х. Кроме того, актриса оказалась внешне похоже на жену Михаила Булгакова.

Комментаторов в Сети тоже удивили кастинговые предпочтения постановщика. По их мнению, блондинка Будина откровенно не подходила для этой роли, поэтому даже странно было ее рассматривать.