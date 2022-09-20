Семья Суэйзи из «Грязных танцев» возненавидела его жену: не ждали такой подлости

Звезда фильмов «Грязные танцы», «На гребне волны», «Привидение» Патрик Суэйзи скончался в 2009 году после длительной борьбы с раком поджелудочной железы, который дал метастазы в другие органы. Согласно его последней воле, актер был кремирован. Прах остался на территории участка в Нью-Мексико, где он жил в особняке с женой Лизой Ниеми последние годы. Там супружеская пара занималась разведением лошадей и собак.

Но после смерти Суэйзи о его 34-летнем крепком браке выяснились некрасивые подробности. Близкие актера говорили, что Ниеми была неверна мужу, а во время болезни Патрика постоянно на него срывалась — настолько сильно он ее раздражал. Родственники актера — мать, братья и сестра — удивились тому, что Патрик не упомянул их в завещании. Все состояние и недвижимость Суэйзи оставил жене, чем она и начала пользоваться.

Сначала вдова продала часть дорогих вещей и подарков, например, «Мерседес», который ей презентовал актер. В 2014 году женщина вышла замуж за обеспеченного бизнесмена Альберта ДеПриско. А затем Лиза продала и то самое ранчо, на котором был развеян прах актера. Семья Суэйзи надеялась устроить там музей его памяти и возненавидела Ниеми за ее поступок.