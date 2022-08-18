«Семья растет»: счастливая Валерия огорошила новостью о пополнении

Певица Валерия откровенно рассказала поклонникам о радостной новости. Оказывается, в их большой семье произошло пополнение. 25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная родила сына. Валерия поддержала мужа, ставшего дедушкой во второй раз. Певица опубликовала в соцсетях черно-белый снимок, на котором немного видно малыша. Мальчика назвали Даниэлем.

«Наша семья растет, и это прекрасно», — написала Валерия.

Она пожелала Даниэлю здоровья и счастья и пообещала, что они с Иосифом всегда будут рядом. Пригожин в собственном аккаунте тоже поздравил дочь с новым статусом «мама». Их отношения с Данаей далеко не всегда были простыми: и она, и ее брат Дмитрий долго обижались на отца из-за развода. К тому же несколько лет назад экс-жена Пригожина Елена оказалась на грани разорения и обвинила его в бесчувственности по отношению к бывшей семье. Только в прошлом году Иосифу удалось помириться с дочерью. Также у него есть дочка Лиза от гражданской жены Лейлы Фаттаховой.

Детей Валерии Пригожин также считает своими. Именно поэтому, когда Арсений Шульгин в начале прошлого года стал отцом, Пригожин впервые объявил себя дедушкой.