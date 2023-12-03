«Семья, наверное, уже не нужна»: эти слова Михалковой о близких чудом не привели к скандалу

Знаменитости то и дело делятся с журналистами и поклонниками своими философскими размышлениями, мнениями о пути развития общества. Не всегда публика на ура принимает мысли своих кумиров. Многие поклонники восприняли в штыки слова Анны Михалковой о семье.

Рассказывая о своем фильме «Давай разведемся!», артистка заявила, что семья не нужна современному человеку. Продолжая размышления, звезда поведала, что в современных реалиях люди вполне могут жить одни и не зависеть от кого-то. По мнению Михалковой, семейные узы претерпели значительные изменения.

Фанаты выпали в осадок, услышав такое от представительницы знаменитого клана. Ведь именно благодаря популярному и уважаемому отцу Анна Михалкова прославилась и построила успешную карьеру. Актриса с детства на экране: о ее взрослении Никита Сергеевич даже снял фильм «Анна: от 6 до 18».