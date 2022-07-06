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Семья финансами не располагает: объявлен сбор денег на памятник Шатунову

6 июля 2022 17:00
Семья финансами не располагает: объявлен сбор денег на памятник Шатунову

Пока все счета исполнителя заморожены.

Близкие Юры Шатунова вскоре после похорон анонсировали сбор денег на памятник артисту. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте певца. Причем поклонники музыканта могут потрудиться над эскизом будущего обелиска. Заявки принимаются от опытных скульпторов, у которых уже есть готовые примеры работ. Авторы должны представить и технические характеристики памятника, а не только его дизайн.

Сообщается, что памятник будет выполнен из бронзы в полный рост или даже выше. А затем на сайте стартует и сбор пожертвований от преданных фанатов Шатунова. Деньги пойдут на оплату памятника и все сопутствующие расходы. По словам директора музыканта Аркадия Кудряшова, пока помощь в установке обелиска семье Юрия предложил только певец Николай Басков.

Что же касается собственных накоплений артиста, то в данный момент все его счета заморожены. Доступ к средствам вдова и дети Шатунова получат только спустя полгода, когда официально вступят в наследство, передает «Комсомольская правда».

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Елена Королева
Елена Королева
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