Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев

В середине 60-х глава «Мосфильма» Иван Пырьев захотел экранизировать повесть «Вий» Николая Гоголя. Картину доверили молодым студентам Константину Ершову и Георгию Кропачеву. Но основные проблемы возникли с подбором актрисы на главную роль.

Панночку должна была играть Александра Завьялова, но уже во время работы над картиной актриса отказалась от съемок. По одной из версий, Завьялова не выносила напряженный график, по другой — актриса страдала от болезни, которая чудесным образом отступила, как только она ушла из проекта. Тогда и появились слухи о проклятии этой роли.

Но звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей в приметы не верила. Не смущало ее и то, что по сюжету она должна лежать в гробу. Тем более, что цирковое прошлое Натальи только пригодилось на съемках, где было множество трюков. Один из них чуть и не оборвал жизнь актрисе — Варлей выпала с 3-метровой высоты. Спас актрису партнер Леонид Куравлев, поймав на лету.

Позже Наталья признавалась, что пожалела об участии в картине, которая вышла на экраны в 1967 году. По ее словам, именно после «Вия» у нее в жизни наступила «черная полоса»: личная жизнь была омрачена трагедиями, начались проблемы со здоровьем, а ярких ролей в карьере уже не было.