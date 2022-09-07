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Съемки могли закончиться не свадьбой, а трагедией: правду о прошлом Михалкова предали огласке

7 сентября 2022 21:00
Съемки могли закончиться не свадьбой, а трагедией: правду о прошлом Михалкова предали огласке

Режиссеру грозило уголовное дело.

Когда Никита Михалков работал над фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», в его жизни произошло знаменательное событие. Режиссер сыграл свадьбу со своей возлюбленной Татьяной Соловьевой. Церемония бракосочетания не обошлась без инцидента.

Прямо во время росписи молодоженов в зале пробежала мышь. Это так напугало невесту, что она взобралась на стул, с которого не хотела слезать. Именно так, стоя на стуле, Соловьева и стала женой именитого кинодела.

Съемки могли закончиться не свадьбой, а трагедией: правду о прошлом Михалкова предали огласке

Однако это не все, чем ознаменовались для Михалкова съемки популярной ленты. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошедших лет», они вполне могли закончиться для режиссера не свадьбой, а трагедией.

Местным жителям территории, на которой велась работа над лентой, предложили роль в массовке. Для участия в съемках достаточно было предъявить паспорт. За пешего участника платили пять рублей в день, а за конного — 10 рублей.

Вот только многие поняли все неправильно, поэтому в назначенный день явились на место съемок, взяв с собой документ, в который вложили обозначенные суммы. В итоге Михалкова чуть было не обвинили во взяточничестве и не завели на него уголовное дело.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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