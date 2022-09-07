Съемки могли закончиться не свадьбой, а трагедией: правду о прошлом Михалкова предали огласке
Режиссеру грозило уголовное дело.
Когда Никита Михалков работал над фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих», в его жизни произошло знаменательное событие. Режиссер сыграл свадьбу со своей возлюбленной Татьяной Соловьевой. Церемония бракосочетания не обошлась без инцидента.
Прямо во время росписи молодоженов в зале пробежала мышь. Это так напугало невесту, что она взобралась на стул, с которого не хотела слезать. Именно так, стоя на стуле, Соловьева и стала женой именитого кинодела.
Однако это не все, чем ознаменовались для Михалкова съемки популярной ленты. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошедших лет», они вполне могли закончиться для режиссера не свадьбой, а трагедией.
Местным жителям территории, на которой велась работа над лентой, предложили роль в массовке. Для участия в съемках достаточно было предъявить паспорт. За пешего участника платили пять рублей в день, а за конного — 10 рублей.
Вот только многие поняли все неправильно, поэтому в назначенный день явились на место съемок, взяв с собой документ, в который вложили обозначенные суммы. В итоге Михалкова чуть было не обвинили во взяточничестве и не завели на него уголовное дело.